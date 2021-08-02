ليفربول يجهز عرضاً مغرياً لضم نجم ريال مدريد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، لتقديم عرض مغري لضم ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد ومنتخب إسبانيا الأولمبي خلال هذا الصيف.

وحسبما نشر موقع ” TodoFichajes”الإسباني، فإن إدارة ليفربول تستعد لتقديم عرض بقيمة 37 مليون إسترليني لريال مدريد لضم ماركو أسينسيو نجم وسط الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف الموقع أن مسئولي ليفربول يسعون لتلبية رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، في ظل تمسكه بضم جناح ريال مدريد المتألق.

ويعد ماركو أسينسيو أحد أبرز نجوم ريال مدريد خلال السنوات الماضية، رغم غيابه عن المشاركات بشكل أساسي مع المدرب السابق زين الدين زيدان الموسمين الماضيين.

ويشارك ماركو أسينسيو مع منتخب إسبانيا، في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، ويستعد لمواجهة اليابان غداً، في الدور نصف النهائي.

ويتجه ريال مدريد لبيع ماركو أسينسيو، بسبب تمسك انشيلوتي بمجموعة من النجوم في مركزه وهم جاريث بيل وإيدين هازارد ورودريجو جوس وفينيسيوس جونيور.

كما يستعد ريال مدريد للتحرك نحو ضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في 20 أغسطس المقبل.

ولا يمانع ماركو أسينسيو فكرة الإنتقال إلي ليفربول، واللعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، خاصة وأن الأخير يحارب من أجل نقله إلي ملعب “أنفيلد”.