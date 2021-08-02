كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:57 مساءً - علق الإعلامي ” رامي رضوان ” على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية حول حاجة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” إلى عملية زراعة رئة ورفض أسرتها إجرائها نظرا لخطورتها وصعوبتها .
حيث أشار رامي رضوان إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها .. وأكد على أن الوضع الصحي لدلال عبد العزيز صعب وغير مستقر .
فقال : ” الوضع الصحي صعب مش سهل ومقدرش أقول فيه تحسن .. وكل شوية بتطلع مفاجأة والموضوع شديد الصعوبة ” .
كما شدد الإعلامي رامي رضوان على أن أية أخبار تخص تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز هي من تصدر عن أسرتها .
يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز تم نقلها مؤخرا من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى مستشفى حكومي أفضل لحالتها .. وحتى الآن لا تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” خوفا من تأثيره عليها وأن تزداد حالتها سوءا .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي رضوان يكشف حقيقة زراعة رئة للفنانة دلال عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.