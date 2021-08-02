رامي رضوان يكشف حقيقة زراعة رئة للفنانة دلال عبد العزيز

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:57 مساءً - علق الإعلامي ” رامي رضوان ” على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية حول حاجة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” إلى عملية زراعة رئة ورفض أسرتها إجرائها نظرا لخطورتها وصعوبتها .

حيث أشار رامي رضوان إلى أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها .. وأكد على أن الوضع الصحي لدلال عبد العزيز صعب وغير مستقر .

فقال : ” الوضع الصحي صعب مش سهل ومقدرش أقول فيه تحسن .. وكل شوية بتطلع مفاجأة والموضوع شديد الصعوبة ” .

كما شدد الإعلامي رامي رضوان على أن أية أخبار تخص تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز هي من تصدر عن أسرتها .

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز تم نقلها مؤخرا من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى مستشفى حكومي أفضل لحالتها .. وحتى الآن لا تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان ” سمير غانم ” خوفا من تأثيره عليها وأن تزداد حالتها سوءا .