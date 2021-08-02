هانى شاكر يكشف موقف "الموسيقيين" من مشاركة حمو بيكا بـ"شمسية وأربع كراسي"

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

علق النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على مشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بطولة النجم أشرف عبد الباقي ومحمد أنور واوس اوس والمقرر عرضها في مسرح الساحل الاسبوع الجاري، قائلا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "ماليش علاقة بحمو بيكا لإنه لا ينتمي إلى نقابة المهن الموسيقية، ودي حاجة ماتخصنيش ولا أستطيع الحكم عليه".



وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد قال في تصريحات صحفيه إن حمو بيكا يشارك في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" بالغناء وليس التمثيل، ويظهر كضيف وليس ممثلا أساسيا في المسرحية، وأن المنوط بما يفعله حمو بيكا هي نقابة الموسيقيين وليست نقابة الممثلين.

حمو بيكا

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي من خلال حسابه على "فيس بوك"، عن بوستر لمغني المهرجانات حمو بيكا لمسرحية شمسية وأربع كراسى، حيث يظهر حمو كضيف بالمسرحية، وهو ما تسبب في كثير من الجدل، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن عبروا عن أرائهم في التعليقات على بوستر المسرحية الذي طرحه أشرف عبد الباقي.

يقدم النجم أشرف عبد الباقى أحدث أعماله المسرحية "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل الخميس المقبل 5 أغسطس، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن "توتا"، الفنانة ميرهان حسين فى أولى تجاربها المسرحية.