محمد أنور: مسرحية "شمسية وأربع كراسى" تناسب الصيف والساحل

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أكد الفنان محمد أنور، أنه يستعد لتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم "شمسية وأربع كراسى" على مسرح الساحل، وتبدأ أول عروضها الخميس المقبل من تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، ومن بطولة أشرف عبد الباقى ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس وميريهان حسين.



وأضاف أن المسرحية تحمل طابعا مختلفا وقصة جديدة تقدم لأول مرة مليئة بالمفاجآت الكوميدية تتناسب مع أجواء الصيف.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.

وطرح مؤخرًا الفنان محمد أنور، أغنية جديدة بعنوان "انتوا كدة كلكوا" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى أولى أغنيات محمد أنور بعدما قرر اقتحام عالم الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائى مع المطربة يسرا الجندى، وهى من كلمات وألحان يسرا الجندى وتوزيع أحمد وحيد "كينج"، والكليب من إخراج أحمد عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولاته المطلقة في الدراما، والذى احتل المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it وقدم أنور شكلاً جديدًا من كوميديا الموقف.

مسلسل "إسعاف يونس" اعتمدت أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.