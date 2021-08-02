"مين الأحلى".. أصالة تعيد ارتداء فستان خطوبة ابنتها شام بطريقتها الخاصة

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعادت النجمة أصالة ارتداء فستان خطوبة ابنتها شام الذهبي، الذي كان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، لترتديه مرة أخرى فى حفلها الأخير، ولكن بعد إجراء عدة تعديلات عليه مثل قصة الأكمام و وضعت حزام على الخصر.



ونشرت شام عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، صورتها إلى جانب صورة والدتها بنفس الفستان، مصحوبة بتعليق: "هذا بالفعل ما نفعله.. هذا يسمي بإعادة تدوير الموضة.. ونحن فخورون بذلك"، كما نشرت صورة لوالدتها بمفردها تؤكد أنها تبدو أحلي بالفستان، قائلة: "ولكن هى بالتأكيد ارتدته بطريقة افضل".

وكانت المطربة السورية أصالة نصرى، فاجأت جمهورها ومتابعيها، بـ"لوك" جديد قبل بدء حفلتها فى أبو ظبى بالإمارات، التى أقيمت قبل العيد، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

وظهرت أصالة، فى الصور التى نشرتها عبر حسابها على انستجرام، بتسريحة جديدة، حيث قامت بقص شعرها وصبغه باللون الذهبى الداكن، مرتدية فستانا أبيض، وصحبتها بتعليق: "لقطات قبل حفل أبو ظبى".

وطرحت النجمة السورية أصالة نصرى، مؤخرا، أغنيتها الوطنية الجديدة "بنحبك" التى أهدتها إلى أهل مصر المحروسة، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات عبد الله حسن، ألحان أحمد سعد، توزيع عمرو صلاح.

وكان آخر ألبومات النجمة أصالة نصرى "لا تستسلم"، وهو ألبوم باللهجة الخليجية وضم 20 أغنية.