بسمة بوسيل تفاجئ تامر حسنى باحتفال بنجاح أغنية "صعبة" وفيلم "مش أنا"

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

احتفل النجم تامر حسني بنجاحاته الأخيرة بداية من فيلم "مش أنا" الذي حقق إيرادات كبيرة منذ صدوره داخل مصر وخارجها، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه، إضافة إلى نجاح أغنيته الجديدة "صعبة" والتى تجاوزت 45 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.



وحرصت بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني على تنظيم احتفال بهذه المناسبة يضم عددًا كبيرًا من أصدقائه، ومنهم النجمة بشري وزوجها التي احتفلت بعيد ميلاد تامر حسني قبل موعده بأيام والذي يوافق 16 أغسطس الجاري.

ونشر تامر فيديو من الاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "صعبة .. مش أنا ..حبيبتي بسومي شكرًا على الإحتفال الجميل ده وشكرًا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأه دي وشكرًا لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة وهو مش معاده".

وتخطت أغنية "صعبة" الذى طرحها النجم تامر حسنى أول أيام عيد الأضحى حاجز 45 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الاغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال اعجاب الجميع.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلاً ضخماً بالساحل الشمالى، استقطب خلاله فئات كبيرة من الجمهور وأعداد ضخمة حرصوا على حضور الحفل الغنائى الذى لم يقتصر على وجود مصريين فقط وإنما امتد إلى جاليات أخرى ممن حرصوا على التواجد بالحفل الذى امتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهاء الحفل نظراً لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر تامر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور.

كما شهد الحفل غناء تامر حسنى مجموعة من أبرز أغانيه مثل أغنية "صعبة" التي حققت تفاعل كبير من قبل الجمهور مثلما حصل خلال حفله السابق بمدينة "العلمين" التي شهدت حضوراً قياسياً أيضاً من قبل جمهور ومحبى تامر.