سمية الخشاب بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت "الخشاب" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سمية في الصور بإطلالة جذابة، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وعلّقت سمية على الصور قائلة: "أعظم رصيد المرأة هو جمالها".

ومن ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".