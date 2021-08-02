بسمة بوسيل وبشرى تحتفلان بعيد ميلاد تامر حسني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني، بالتنسيق مع الفنانة بشرى.

ونشر تامر مقطع فيديو من حفله بالساحل الشمالي وفوجئ بالفنانة بشرى وهي تعلن أنها ستحتفل بعيد ميلاده أثناء الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وغنى تامر في الحفل أغنية "صعبة"، ومش أنا، وعلق: "صعبة ومش أنا، حبيبتي بسومي شكرا على الاحتفال الجميل دا، وشكرا لكل أصحابي الغاليين اللي اشتركوا في المفاجأة دي وشكرا لبشرى اللي قررت تعملي عيد ميلادي فجأة وهو مش ميعاده".

الفنان تامر حسني من مواليد 16 أغسطس 1977، ويعرض له بالسينمات حاليا فيلم "مش أنا".