إبراهيم قدري.. ترك المحاماة من أجل التمثيل وتزعم المظاهرات ضد الإنجليز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان إبراهيم قدري بعيد ميلاده، اليوم، إذ ولد الفنان الكبير في 2 أغسطس 1930.

وفي هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الراحل إبراهيم قدري:

- ولد في 2 أغسطس 1930.

- تخرج في كلية الحقوق، وترك مهنة المحاماة من أجل التمثيل.

- اشتهر بتقديم أدوار الأب ومنها، والد الفنان أحمد زكي في فيلم "النمر الأسود"، ووالد عادل إمام في "الحريف".

- بدأ مشواره الفني عام 1961 بفيلم "عاشور قلب الأسد"، مع الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي.

- شارك في أفلام "أهل القمة، العذراء والشعر الأبيض، فتوة الناس الغلابة، النمر الأسود، على باب الوزير، المتسول، يارب ولد، غريب في بيتي، خمسة باب، ولكن شيئًا ما يبقى، خلي بالك من عقلك، أجراس الخطر، القط أصله أسد، الجريح، وبيت القاضي".

- قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية مثل: "أديب، الأيام، قال البحر، عيون، فرصة العمر".

- شارك في عدد من المسرحيات، منها "المتزوجون، وأهلا يا دكتور، وفخ السعادة الزوجية".

- من أشهر الجمل التي قالها في الأعمال التي قدمها" "يتوب علينا ربنا"، وقالها اعتراضًا على ما يحدث في فيلم "حمام الملاطيلي".

- كانت آخر أعماله الفنية، فيلم "ليس لعصابتنا فرع آخر" الذي عرض بالسينمات 1990.

- كان يتزعم المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي في العهد الملكي، وكان يطبع المنشورات ويوزعها على المواطنين، لحثهم على المشاركة في المقاومة ضد الاحتلال.

- رحل يوم 29 أبريل عام 1999.