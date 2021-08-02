"عربيتي بقت فحم".. أول تعليق من المطربة سمر بعد نجاتها من حادث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت المطربة سمر، إلى حادث مروع على طريق الساحل الشمالي.

وفي أول تعليق لسمر، نشرت فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "بموت عربيتي بقت فحم، وأنا بموت أدعولي".

وتفاعل جمهورها مع المنشور، ومن بينهم عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد باتشان، مصطفى درويش وآخرون

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال المطربة سمر أغنية "لغز كبير"، والتي طرحتها مُؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "لغز كبير" من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.