فن ومشاهير

"عربيتي بقت فحم".. أول تعليق من المطربة سمر بعد نجاتها من حادث (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت المطربة سمر، إلى حادث مروع على طريق الساحل الشمالي.

وفي أول تعليق لسمر، نشرت فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "بموت عربيتي بقت فحم، وأنا بموت أدعولي".

وتفاعل جمهورها مع المنشور، ومن بينهم عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد باتشان، مصطفى درويش وآخرون

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال المطربة سمر أغنية "لغز كبير"، والتي طرحتها مُؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "لغز كبير" من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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