إليسا تستعيد ذكريات ألبوم "صاحبة رأي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت المطربة اللبنانية إليسا ذكريات طرح ألبوم "صاحبة رأي".

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "من سنة مثل اليوم كنا نحتفل بصدور ألبوم صاحبة رأي، كنا عارفين بالمجزرة اللي رح تصير بعد كم يوم، ومانعود قادرين نحتفل ونسمع موسيقى بس أكيد بيبقى من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي وقلبكم، بحبكم".

ألبوم "صاحبة رأي" يتضمن 18 أغنية تقدمهم المطربة اللبنانية إليسا باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، ووانت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene" باللغة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن إليسا، أحيت يوم ١٧ يونيو الماضي، حفلا غنائيا بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في نفس الحفل بالفقرة الثانية الفنان وائل كفوري.