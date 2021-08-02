بعد "مفيش نمبر وان".. عمر كمال ينفي هجومه على محمد رمضان: عمري ما أقول عليه الكلام ده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عدة أخبار، حول هجوم مطرب المهرجانات عمر كمال على الفنان محمد رمضان.

وقيل عبى لسان "عمر": " مفيش نمبر وان في مصر، ومحمد رمضان يقول براحته".

ليرد عمر كمال على الأخبار المتداولة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلا: "الكلام ده غلط وأنا مقولتش كده على محمد رمضان خالص أصلا .. ومعرفش جابوا التصريح ده منين !! أنا قولت لقب نمبر وإنه في المطلق غلط".

وأضاف: "مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على حد وعادل إمام والسقا وهنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين .. مينفعش أقول نمبر وان في الغنا وعمرو دياب و فؤاد و منير وحماقى وتامر وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب ".

تابع: "ومحمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وأنا بحبه و بحترمه .. لكن مقولتش إنه لا يستحق ولا هاجمته أنا بحب محمد رمضان جدا وعمري ما أقول عليه الكلام ده".

واستضاف الإعلامي نزار الفارس في برنامجه، مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، ومن المقرر أن تذاع الحلقة الساعة 10 مساء يوم الجمعة على قناة "الرشيد".