خاص| أول تعليق من نقيب المهن التمثيلية على مشاركة حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعرض الفنان أشرف عبدالباقي، للهجوم عبر صفحات مواقع التواصل عقب إعلانه عن مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا، في مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسي"، كضيف شرف.

د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على مشاركة بيكا في المسرحية، وقال: "هو يشارك كمغني، وبالتالي مسألة التصريح له تخص نقابة المهن الموسيقية".

الفنان أشرف عبدالباقي بطل ومخرج المسرحية، نشر أمس الأحد، بوسترات المسرحية، والتي تضم نجوم العرض، ومن بينهم حمو بيكا، والذي تصدر منفردًا أحد أفيشات العمل.

واستقبل الجمهور بوسترات الدعاية بالهجوم على أشرف عبدالباقي، ومن بين التعليقات التي تلقاها عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أنت جايب بيكا ليه؟"، وآخر كتب: "أنت شخصية محترمة يا أستاذ أشرف بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا على المجتمع اللي بتساعد في إفساد الذوق العام"، وثالث كتب: "إزاي حمو بيكا وأشرف عبدالباقي.. أنت بتشجع حمو بيكا إزاي والنقابة مش مدياله كارنيه إنه مغني وهيطلع معاك، ولا هو أصلًا دوره إيه في المسرحية؟".

ومن بين المعلقين أيضًا من كتب: "عيب أوي حضرتك أنا من أكتر الناس اللي بتحبك، وفعلًا فخور إن عندنا في بلدنا واحد زيك؛ لأنك بطلعلنا نجوم محدش كان عارف فيهم حد، وأصبحوا نجوم شباك، ودائمًا بتحب تساعد غيرك، ومش مهم عندك نفسك، بس أنك تجيب بيكا وتطلعه ده غلطة متطلعش من أشرف عبدالباقي نهائي ومبروك مقدما"، وآخر كتب: "أستاذ أشرف أنت فنان محترم ومعاك ناس محترمين على أى أساس تضيف معاك حمو بيكا أنا شايفة تاريخك واللي قدمته ما يسمحش بده، أنتوا بتعملوا للناس دي قيمة للأسف"، وغيرها من التعليقات الرافضة لمشاركة حمو بيكا في العرض.

ويبدأ فريق عمل مسرحية "شمسية وأربع كراسي" أول عرض، يوم الخميس المقبل 5 أغسطس، بالساحل الشمالي، بعد الانتهاء من البروفات الكاملة للمسرحية، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

المسرحية بطولة: "أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، وميرهان حسين"، من تأليف كريم سامي كيمز، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.