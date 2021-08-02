إندونيسيا تحصل على ذهبية تاريخية في أولمبياد طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

منح الثنائي الإندونيسي غريسيا بولي وأبرياني راهايو في أولمبياد طوكيو الحالي، بلادهما أول ميدالية ذهبية أولمبية في منافسات زوجي السيدات في مسابقة الريشة الطائرة.

وحصل الزوجي الإندونيسي على الذهبية، بعد فوزه في النهائي على الثنائي الصيني تشين قينغ تشين، وجيا يي فان، بنتيجة 21-19، و21-15.

وفي وقت سابق اليوم، فاز الثنائي الكوري الجنوبي، كيم سو يونغ، وكونغ هي يونغ بالبرونزية بعد الفوز 21-10 و21-17، على ثنائي آخر من كوريا الجنوبية، لي سو هي وشين، سيونغ تشان.

ولم يسبق لإندونيسيا الفوز بميدالية ذهبية أولمبية في زوجي السيدات في لعبة الريشة الطائرة، وهي مسابقة هيمنت عليها الصين في السابق.

وقالت بولي (33 عاما)، التي بدأت حلمها الأولمبي قبل عقدين “قال لي الناس لن تنجحي أبدا لأن إندونيسيا لا تملك تاريخا في زوجي السيدات، لكنني نجحت في الرد عليهم اليوم”.