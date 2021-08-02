شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ليلى": كل سنة وانتى أحلى لولا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أمير كرارة، بعيد ميلاد ابنته ليلى، ونشر عبر خاصية حسابه على "إنستجرام"، صور تجمعهما خلال الاستمتاع بقضاء إجازتهما الصيفية فى البحر، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وانتي أحلى لولا في الدنيا"، كما حرص ابنه الأكبر "سليم" على تهنئة شقيقته بعيد ميلادها، ونشر صورة لها عبر حسابه مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأحسن أخت".



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امير كرارة

ويشارك النجم أمير كرارة كضيف شرف في أحداث فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى والمقرر عرضه في السينمات يوم 11 أغسطس المقبل، وهذا بجانب عدد من ضيوف الشرف منهم؛ صبري فواز ومحمد جمعة وصلاح عبد الله .

والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

من ناحية أخرى، تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد يخوض به دراما رمضان 2022، ويتعاون في العمل مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل "الاختيار" الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان من 2020.

وعقد كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذى سيكون مفاجأة في شهر رمضان المقبل، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.