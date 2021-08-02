شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان وحكاية ابنتها الثانية.. انجبتها بعد فريضة الحج رغم تحذير الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة شريهان التريندات مؤخراً على موقع جوجل، بعدما روت حكاية انجابها لابنتها الثانية تالية، في رسالة مؤثرة لها اثناء احتفالها بعيد ميلادها واصفة الأمر بأنه كان أمنية على لسان شقيقتها الكبرى التي تمنت وجود اخت تلعب معها وهو ما كان يؤلمها بسبب معرفتها باستحالة ذلك من قبل الأطباء الذين أخبروها أن الأمر مستحيل.



شريهان على انستجرام

القصة الكاملة لإنجاب شريهان ابنتها الثانية

شريهان ومن خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام روت الحكاية بالكامل قائلة : "إنتي حلم وأُمنيَة تمنتها عَلَيَّ شقيقتك لولوة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات، قالت لي أريد أخت تلعب معي وألعب معها، قُلت لها أتمنى، وحسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل".



شريهان وابنتها

دعاء شريهان أثناء قضاء فريضة الحج

شريهان واصلت الرواية بعد ذلك بقولها «وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج، وأنا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم، فأهداني ربي هديته لأن معه لا شيء مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة».



شريهان مع ابنتها

شريهان .. الأطباء يبلغوها بصعوبة الأمر وخطورته عليها

واستطردت شريهان قائلة: «أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل، ولكي الخيار في الاختيار واختاري بين أمرين تربية ومراعاة لولوة أو إهدائها أخ أو أخت، فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون، الهدية لا تُرَد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لكِ كوني فَكُنتِ ‏دعوتي المستجابة رغم إستحالة كل شيئ".

رسالة شريهان لابنتها تالية

واختتمت شريهان كلماتها لابنتها الصغيرة تالية القرآن بقولها: «كل عام وأنتِ الخير والرحمة والشفاء والسلام والمستقبل والأمل في الغد ياملاكي الصغير وأمنية شقيقتك و دعوتي المستجابة تالية القرآن الكريم».