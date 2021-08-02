شكرا لقرائتكم خبر عن عمره ما عاكسنى.. أندرا داى تكشف حقيقة علاقتها بـ برادبيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة والمغنية أندرا داى أخيراً عن حقيقة علاقتها بالنجم براد بيت، بعدما أكدت تقارير عديدة حول وجود علاقة بين الثنائى بدأت من حفل توزيع جوائز البافتا التى شهدت مغازلة براد بيت لها وفقاً لما جاء خلال عدة مواقع، قبل أن توضح أندرا داى حقيقة الأمر من خلال تصريحاتها لـ Entertainmet Tonight حين أكدت أنها تفاجئت مما يقال عن علاقتها ببراد بيت.

وأضافت أندر داى: "لا أعلم من أين جاءت تلك الشائعات التي لا تستند إلى أي حقيقة، خاصة أن أختى نفسها سألتنى عما قاله لى براد بيت خلال كواليس حفل بافتا، لأقول لها أننى أتذكر أننى قابلته ولكن لم يحدث أن غازلنى أو أي شيء من هذا القبيل مما تردد بعض المواقع طوال الفترة الأخيرة، وبالتالي لا أساس لأننا نتواعد أو وجود علاقة بيننا".



اندرا داى

وكان تقرير ذا ميرور فى نهاية مايو من هذا العام أكد ان براد بيت معجب للغاية بالممثلة الصاعدة أندرا داي وأضاف الموقع أنها تبادله نفس الإعجاب مؤكدين أن القصة بدات فى شهر مارس من العام الجاري بكواليس حفل لتوزيع الجوائز، حيث بادل الاثنان نظرات الإعجاب لبعضهما قبل أن تتخذ العلاقة مسارًا جديًا فى الرومانسية بينهما وفقا لموقع ذَا ميرور.

إلا أن المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية التى اشتهرت فى عالم الغناء، وتصدرت أغانيها المبيعات قبل دخولها مجال التمثيل مؤخراً نفت كل ما سبق بتصريحاتها.