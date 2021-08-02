صابرين تتصدر بوستر فيلم "الإنس والنمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة صابرين بوستر الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس"، المقرر عرضه يوم 4 أغسطس الجاري بالسينمات.

ونشرت صابرين صورة البوستر الدعائي للعمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "باقي أيام على عرض الفيلم، انتظروا فيلم الإنس والنمس، يارب يعجبكم".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

من ناحية أخرى شاركت صابرين في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "كله بالحب" من بطولة الفنانة زينة، أحمد صلاح السعدني، ريم البارودي، نور قدري، تأليف محمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد.