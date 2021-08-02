بالفيديو – نادين نسيب نجيم تطلق برومو “صالون زهرة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

بعد طول انتظار، كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن برومو مسلسلها “صالون زهرة” الكامل ونشرته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبلغ مدته حوالي دقيقة و52 ثانية.

وتم الكشف فيها عن مسار او طرح قصة العمل الذي يجمع بين الدراما والمشاهد الرومانسية وحتى المواقف الكوميدية.

ويبدو ان العمل ممزوج بالعديد من القصص والحالات التي ستميزه عن غيره خصوصا ان نادين تلعب دور “زهرة” المرأة القوية المستقلة التي تتكل على نفسها ولا تخاف من أحد.

وكشفن نادين بتعليقها عن موعد عرض العمل: صالون زهرة قريباً في 14 آب على شاهد انتاج شركة الصباح وإخراج جو بو عيد.