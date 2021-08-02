إليسا: “صاحبة رأي ما أخد حقو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بالذكرى السنوية الأولى لإطلاقها ألبومها الأخير “صاحبة رأي”.

وكتبت بهذه المناسبة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: “من سنة متل اليوم كنا عم نحتفل بصدور ألبوم صاحبة رأي. ما كنا عارفين بالمجزرة اللي رح تصير بعد كم يوم، وما نعود قادرين نحتفل ونسمع موسيقى بس أكيد بيبقى من أجمل أعمالي وأقربها لقلبي وقلبكن. بحبكن”.

وتابعت: “حتى لو ألبوم صاحبة رأي ما أخد حقو بسبب الظروف رح يضل موجود بالأرشيف ورح تبقى الموسيقى الشي الحلو اللي بيجمعنا واللغة الوحيدة اللي منحكيا كلنا”.

في سياق آخر، اعترفت إليسا بأنها مرتبطة عاطفياً وتعيش قصة حب، في تصريح إنتظره جمهورها منذ سنوات طويلة.

واستطاع متابع لإليسا على تويتر، إن يخطف هذا الإعتراف من إليسا، وفعل ما عجز عنه الصحفيين والبرامج التلفزيونية.

وقامت إليسا بالإجابة على أسئلة متابعيها على تويتر، ليصلها سؤال جاء فيه “هل تعيشين قصة حب؟”، وأجابت إليسا بـ”نعم”.