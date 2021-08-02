"جانجل كروز" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

تصدر فيلم المغامرات الجديد (جانجل كروز) "رحلة الغابة" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مسجلا 34 مليون دولار.



والفيلم بطولة دوين جونسون وإدجار راميرز وجيسي بليمنز وجاك وايتهول ومن إخراج جومي كوليت سيرا.

وجاء فيلم المغامرات الجديد (ذا جرين نايت)"الفارس الأخضر" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 6.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة ديف باتيل وباري كيوجان وأليسيا فيكاندير ومن إخراج ديفيد لوري.

وتراجع فيلم الرعب (أولد) من المركز الأول إلى المركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 6.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة وإخراج إم. نايت شيامالان ويشاركه في البطولة أليكس وولف وثوماسين مكنزي وإليزا سكانلن.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (بلاك ويدو)"الأرملة السوداء" من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.4 مليون دولار.

والفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت شورتلاند.

واحتل الفيلم الدرامي الجديد(ستيل ووتر)"مياه راكدة" المركز الخامس بإيرادات بلغت 5.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة مات دامون وأبيجيل برسلين وكاميل كوتان ومن إخراج توم مكارثي.