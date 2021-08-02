رامي رضوان يكشف حقيقة زراعة رئة للفنانة المصرية دلال عبد العزيز

محمد الفلاح - الإثنين 2 أغسطس 2021

بعد نشر وسائل إعلام مصرية أنباء عن أن الفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لزراعة رئة، كشف الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم أن هذه المعلومات غير دقيقة.



وانتشرت العديد من الأخبار حول الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، ومن أهمها أن «دلال تحتاج لزراعة رئة، ولكن عائلتها تتردد وذلك لصعوبة العملية وأن نسب نجاحها ليس كبيرا»، وتعليقا على ذلك، قال الإعلامي رامي رضوان وفقا لما نقلته صحيفة الوطن المصرية ، إن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، كشف مؤخرا عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، بعد شائعة وفاتها التي ترددت خلال الأيام الماضية، موضحًا: «الوضع الصحي صعب، مش سهل، ومقدرش أقول فيه تحسن، وكل شوية بتطلع مفاجأة، والموضوع شديد الصعوبة».

وما زالت عبد العزيز لا تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وتتخوف العائلة بشدة من وصول الخبر إليها، إذ قد تزداد حالتها سوءاً. وشددت الأسرة على الطاقم الطبي بعدم تداول أي أخبار أمامها.

يشار إلى أن دلال عبد العزيز كانت نُقِلت من المستشفى الخاص الذي كانت تعالج فيه إلى مستشفى حكومي أفضل لحالتها.