نيلي كريم تستعد للزواج للمرة الثالثة

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"الخليج 365": تستعد الفنانة المصرية نيللي كريم (47 عاماً) لعقد قرانها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور (39 عاماً) خلال فترة قريبة.

واحتفلت النجمة المصرية بخطوبتها على نجم الإسكواش السابق في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين، وفضلا التكتم لحين موعد عقد القران.

وقالت كريم في تصريحات صحفية بأن موعد عقد القران لم يتحدد بعد وقد يتم في شهر أكتوبر وقت مهرجان الجونة، ولا صحة لوجود حفل زفاف وبأنهما سيكتفيان بـ "كتب الكتاب".

وأضافت:" سيتم عقد القران بعد انتهائي من تصوير المسلسل وقدوم أخي من الولايات المتحدة الأميركية".

وكانت الفنانة قد أعلنت منذ عدة أشهر عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال المصري عمر إسلام، وقد سبق هذه الخطبة زيجتان للنجمة نيللي كريم كانت الأولى وهي بعمر 16 عاماً، وأثمرت عن إبنها كريم ويوسف، والثانية كانت من خبير التغذية هاني أبو النجا، وهي الزيجة التي استمرت إلى ما يقرب من 11 عاماً أنجبا خلالهما طفلتين وهما سيليا وكندا، إلى أن أعلنا إنفصالهما في 2015.