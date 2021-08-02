شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم: أحضر لمسرحية "أغنية البجعة" منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر عبد المنعم، مخرج مسرحية "أغنية البجعة" للفنان القدير توفيق عبد الحميد، إن فكرة المشروع المسرحى الذى يجمعهما سويًا بدأ التحضير له منذ 10 سنوات، اقترحنا خلالها عددًا كبيرًا من النصوص حتى تم الاستقرار على "أغنية البجعة".

وأضاف عبد المنعم في تصريح لـ"الخليج 365" إنه من المقرر بدء بروفات العمل بعد شهرين من الآن، على أن يتم تقديم المسرحية على المسرح القومى الشتاء المقبل، بعد التنسيق مع إدارة المسرح.

وأكد عبد المنعم أن الفنان توفيق عبد الحميد لديه رغبة كبيرة للعودة مرة أخرى للحياة الفنية من خلال المسرح، لذلك رفض عددا من الأعمال التي عرضت عليه خلال الفترة المقبلة، فكان الابتعاد قراره وليس كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعى بأنه يغيب لقلة المعروض عليه.

وأوضح "عبد المنعم" أن أجرى إعداد على النص الأصلى لـ" أنطون تشيخوف" مشيرًا إلى أنهما اتبعا نفس المنهج خلال تعاونهما في مسرحية "رجل القلعة" التي قدمها الثنائى منذ سنوات، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

يذكر أن الفنان القدير توفيق عبد الحميد يعود إلى الحياة الفنية من جديد، بعد توقف دام لسنوات طويلة من خلال عرض مسرحى بعنوان "أغنية البجعة" من تأليف "أنطون تشيخوف"، ومن إخراج ناصر عبد المنعم، إذ يعقد توفيق جلسات عمل مع المخرج ناصر عبد المنعم للوقوف على التفاصيل النهائية للمسرحية.

"أغنية البجعة" تدور حول ممثل وجد نفسه وحيدا مع ملقن بعد انتهاء العرض المسرحى، وبدأ يتذكر رحلته الفنية وحياته، وما آلت إليه من نجاح وفشل، ويعود اسم المسرحية للأسطورة الشهيرة بأن البجعة تغرد تغريدتها الأجمل قبل موتها".

كانت آخر أعمال الفنان توفيق عبد الحميد مسلسل "سى عمر وليلى أفندى" وذلك عام 2010، أما فترة التوهج الفنى له لم تتجاوز 10 سنوات بدأت منذ عام 2001 فخطف الأنظار ببريقه؛ بسبب نظراته ودموعه وانفعالات وجهه وأدائه الصادق فى أدواره التى برع فيها، منها عزيز المصرى فى "حديث الصباح والمساء"، وكمال أبو العزم فى "حضرة المتهم أبى"، ولم يقدم أعمالًا أخرى بعد 2010.

وعن سر غيابه طيلة هذه السنوات، يحكى توفيق عبد الحميد لـ"الخليج 365" قائلا: "أنا ابتعدت بإرادتى، لكننى لم أعتزل الفن، وعودتى متوقفة على عمل فنى جيد أعود به للجمهور بعد كل هذه السنوات، فالتمثيل بالنسبة لى الإمتاع، وفى المرحلة دى لازم استمتع عشان أقدم العمل بجودة، ويقول الجمهور عود أحمد مش مجرد كمالة عدد".

وأضاف توفيق: "كان من المقرر أن أشارك بعمل درامى فى رمضان 2016 اخترته بين 3 أعمال لأن الدور استفزنى، لكنى أصيبت بانزلاق غضروفى ومحصلش نصيب إنى أشارك فيه".