سامح حسين: أمي كانت ست خارقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان سامح حسين إن والدته الراحلة كانت صاحبة تأثير بالغ في حياته، وكانت تعامله بـ"حنية شديدة"، لذلك كان يعتبرها بمثابة "امرأة خارقة".

أضاف حسين، في برنامج "راجل و2 ستات"، من تقديم هيدي كرم وشريهان أبو الحسن، على قناة ON، أن والدته كانت تقوم بكل شيء على أكمل وجه، قائلا: "كنت شايف أمي الله يرحمها ست خارقة في كل حاجة بتعملها، يعني بتشتغل وعندها شغل البيت وتربيتنا كل حاجة مظبوطة، وتعمل كل حاجة بنفسها متخليش حد فينا يعمل حاجة".

تابع: "كانت على طول بتعملنا اللي إحنا عاوزينه ولو في نص الليل، وسبحان الله رغم الدلع الكتير ده أنا مطلعتش بايظ بسبب حنيتها عليا، كمان أنا كنت ملتزم دراسيا وفي كل حاجة، لذلك عمرها ما قالتلي لأ على حاجة أطلبها".

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين العرض المسرحي "المتفائل" المأخوذ عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، ويشاركه البطولة: سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومي، إعداد وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج فرقة المسرح القومي.