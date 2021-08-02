عبدالمجيد عبدالله بـ "عالم موازي" يحلق إلى أبعد حدود الفن

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"الخليج 365": عبدالمجيد عبدالله، قائد المرحلة الثالثة من مراحل الأغنية السعودية، الذي تجاوز الفكرة النمطية للأغنية الخليجية من اتجاهات متعددة، لعل أولها إدخال التقنيات الالكترونية والبحث والتنقيب في الأغاني التراثية و إعادة تقديمها ليقدم لنا في كل مرة توليفة من الأغاني المتنوعة وكأنه لا يريد أن يمسك العصا من المنتصف فحسب، إنما يتبنى فكرة النهوض والتقدم بالأغنية السعودية لتواكب مراحل التطور الحياتي في كل المجالات.

رفض من التقليديين

في كل مرة يصدر ألبوم نعرّج على فكرة الرفض الأولى التي واجهها من التقليدين حول التطوير الذي أحدثه وقاده منفرداً فيما تراجع غالبية زملاؤه من جيله حتى غابوا عن المشهد، أكمل المشوار ليخلق فرصًا فنية لجيل من الفنانيين الذين مشوا على خطى فلسفته الفنية.

عودة بعد غياب

تفصلنا اليوم أيام قليلة عن ألبومه القادم "عالم موازي" بعد مرور ست سنوات منذ صدور آخر البوماته "اسمعني" عام 2015، وبعد عدد كبير من الأغاني المنفردة والخاصة التي لاقت نجاحًا عربياً وخليجياً مثل "حن الغريب" و"عايش سعيد" و"انتحل شخصيتك" و"من مثلك" وغيرها.

"عالم موازي"

"عالم موازي" ألبوم قادم من عالم موازي فعلاً ويحتوي على ما يقارب 22 أغنية جمع فيه مزيجاً من الأسماء الشابة وكأنه يريد أن يخلق لنا جيلاً من الرواد الجدد في مجال الأغنية تلحيناً، وكتابةً، و إنتاجًا، إلى جانب العنصر الثابت وتوأمه الفني تركي بن عبدالرحمن.

أما على صعيد الشعراء في هذا الألبوم فيشارك المستشار تركي آل الشيخ الذي جمعه مع الفنان السعودي أكثر من عمل سابق، ويعودان ليقدما قصيدة بعنوان "لا تعاتب" يقول في مطلعها:

لا تعاتب من رحل من كيف نفسه

جعلها خيرة رحيله لا تعاتب

إلى جانب الشاعر الاستثنائي صاحب المفردة العذبة واللغة البيضاء فهد المساعد في قصيدة يابن الأوادام ، غصون الشجر، من متى، يوم مر اسمي، اعتذر لك ومن كلماتها:

كله إلا إنت تزعل يا مدور رضاي

أعتذر لك ولا أسأل عن وش أخطيت فيه

إيه مخطي ونادم و أعتذر عن خطاي

و إبشر بكل ما تامر عيونك عليه



ويشارك الشاعر واحد بعملين "صبرك" من ألحان مبهم و "عالم موازي"من ألحان طارق محمد.

كما تشارك الشاعرة "العالية" في عدة أعمال وهي: لمحته، لا زعلت، تهددني، وجميعها من ألحان ياسر بوعلي، الدينمو الأساسي المشرف على العمل بمشاركة المهندس العبقري والجندي المجهول عصام الشرايطي.

و لأول مرة تشارك الشاعرة السعودية "الجادل" بعملين وهي التي تجلت موهبتها و حرفيتها في كتابة القصيدة النبطية والأغنية بشكل لافت للانتباه وهما ( سامح الله من ألحان ياسو بوعلي) و (حالي لا تسأل عليه من ألحان مبهم).

كما تواجد الشاعر سعود البابطين بأغنية "مشكور" بلحن من صناعة مبهم، وشارك أحمد الصانع بأغنية "مثل ماكان"، وأغنية من كلمات الشاعر حسن عبدالعزيز وألحان ياسر بوعلي، وأغنية من كلمات الشاعر العبدالله وألحان مبهم بعنوان "قدمت لي"، بالإضافة لعمل من كتابة وتلحين عبدالرحمن العثمان بعنوان ( ملل حبك).

أما العنصر الثابت تركي بن عبدالرحمن الذي أجادت وصفه كلمات فاروق جويدة حين قال: "أعاد الحرف بعد الحرف للكلماتِ و أعاد الصوت بعد الصوتِ للنغماتِ". فقد شارك بأربعة أعمال من كلماته وألحانه وهي "أول حكايتنا"، "إبك عني"، "مع السلامة"، "ابكتب له"، وطرح كلماتها التي تشعر معها وأنها تذهب لمشاعر الإنسان الوجدانية المتجردة في بعد آخر بعيد عن النمطية في طرح الأفكار الشعرية.

وفي فئة الملحنين يبرز اسمان لكل منهما نكهته المختلفة، "مبهم" الملحن الفذ كما يحلو لي تسميته الذي تلمس في ألحانه روحاً حية مختلفة ومزيج بين التقليدي الأصيلي الذي يخالطه حماس الشباب وروح الإبداع الذي لا يشبه أحداً في طرحه إلى جانب الملحن ياسر بوعلي الذي شارك بما يقارب العشر أعمال في هذا الألبوم.

في انتظار هذ االعمل في الخامس من اغسطس الجاري لأننا ندرك أن عبدالمجيد لم يُعد لنا ألبوماً غنائياً ناجحاً فحسب، هو أعد لنا جيلًا من المبدعين القادمين الذين سيثرون المرحلة القادمة من الأغنية الخليجية وليست السعودية فحسب.

عبدالمجيد الذي قاد الأغنية السعودية لعلمانية فنية آمن بالجمهور الجديد وذائقته وآمن و صدق تطلعات الشباب من ملحنين وصناع أغنية غيروا الفكرة النمطية حول صناعة الأغنية بوجه عام.