شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى مؤلف فى مسلسل "شقة 6" مع روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان حمزة العيلى، دور مؤلف خلال أحداث مسلسل "شقة 6"، وتتطور به الأحداث فى إطار الإثارة والتشويق للجمهور، الذى ستكشفه حلقات المسلسل، والعمل من بطولة روبى بمشاركة عدد كبير من النجوم المميزين ومن إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.

وتنتظر أسرة مسلسل "سقة 6"، عرضه خلال شهر أغسطس الجارى على إحدى المنصات الإلكترونية، ويواصل مخرج العمل محمود كامل عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل استعدادًا لعرضه.

تدور أحداث مسلسل "شقة 6" في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.