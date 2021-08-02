اطلالة جريئة لـ دنيا بطمة بالمايوه مع شقيقتها ابتسام في حمام السباحة… فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - اثارت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قعد قيامها بنشرها مجموعة صور ظهرت فيها من داخل حمام السباحة إلى جانب شقيقتها.

وارتدت الشقيقتان بطمة المايوه داخل البركة، وأظهرت الصور الجزء العلوي فقط من أجسادهن، الأمر الذي أثار استغراب المتابعين، معتبرين أن الصورة جريئة جداً.

وكتب أحدهم تعليقاً على صورة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام: “الله يعين منى السابر الحين عرفت ليش كانت تجاهد عشان تاخد بنتها من ذي الاشكال عشان البنت لا تمشي ممشى ذي واخواتها”.

وعلق حساب آخر على الصورة: “ياربي شنو المسخرة قلة صور اتصورون بهاللبس المخل وتنشرونه”، وأضاف متابع آخر: “اي فيهم العالم استخفوا صار العري شي عادي والفجور”.

كما انهالت التساؤلات عن سبب توجه دنيا بطمة بشكل مُستغرب الظهور بإطلالات مكشوفة تُظهر جسدها بشكل مُبالغ في الآونة الأخيرة، وهو ما لم يعهده جمهورها عند أول ظهورها الفني، وحتى بعد زواجها من المنتج البحريني محمد الترك.

ومؤخراً، طالت دنيا بطمة بسبب إطلالتين جريئتين حيث اعتمدت في الأولى فستاناً قصيراً باللون الأزرق، وفي الثانية “توب” مربوطة فوق منطقة البطن المكشوف، و”شورت” قصيراً بألوان مزركشة وفاتحة.