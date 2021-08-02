شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليونا إيرادات The Forever Purge منذ طرحه يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديدThe Forever Purge ، إيرادات وصلت إلى 61 مليونًا و22 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي بدور العرض حول العالم، وحقق 12 مليونًا و480 ألفًا في العرض الافتتاحي للعمل بـ3051 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 42 مليونًا و359 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و18 مليونًا و663 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلمThe Forever Purge ، حول كسر جميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.

فيلمThe Forever Purge ، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.