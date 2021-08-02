شكرا لقرائتكم خبر عن "أحدب نوتردام" على مسرح الطليعة أوائل سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج ناصر عبد المنعم مواعيد عرض مسرحيته الجديدة "أحدب توتردام" التى يجرى بروفاتها الآن على مسرح الطليعة، قائلاً لـ"الخليج 365" إنه من المقرر عرضها أوائل سبتمبر المقبل.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد حضرت بروفات العرض المسرحى "أحدب نوتردام"، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح، ورافقها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة، وكان فى استقبالهم الفنان ناصر عبد المنعم مخرج العرض.

يذكر أن عرض "أحدب نوتردام" تجرى بروفاته حاليا بمسرح الطليعة استعدادا لافتتاحه عن رواية "أحدب نوتردام" لفيكتور هوجو، وتدور أحداثه فى بلدة نوتردام التى يعيش بها الأحدب ، ليناقش من خلاله فكرة الجمال الحقيقى.

مسرحية "أحدب نوتردام" بطولة محمد الشرشابى، ياسر عزت، سمر علام، هانى عبد المعتمد، ماهر محمود ومجموعة من الشباب، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وملابس هبة عبد الحميد، موسيقى إبراهيم سعيد، صياغة درامية محمود جمال، مساعد مخرج محمد عبد التواب، مخرج منفذ حنان مهدى.

يذكر أن آخر أعمال المخرج ناصر عبد المنعم عرض "الطوق والأسورة"، وتدور أحداثه فى صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التى تعانى من الحرمان، والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبد الله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة كل من: فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكرى، شريف القزاز، شبراوى محمد، محمد حسيب، سارة عادل، سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل على، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيى فهمي، أزياء نعيمة عجمى، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم.