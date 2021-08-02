"‏أم أحمد مجمعة الحبايب".. حمادة هلال ينشر فيديو مع محمد لطفي وعماد زيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك النجم حمادة هلال، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يجمعه بالفنانين محمد لطفي وعماد زيادة.

ونشر هلال، المقطع عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنيته "أم أحمد"، معلّقا: "‏أم أحمد مجمعة الحبايب".

وطرح حمادة هلال أغنيته "أم أحمد" يوم 19 يوليو الماضي، من كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، ميكس وماستر خالد رؤوف.

وعُرض للفنان حمادة هلال في سباق رمضان 2021 مسلسل "المداح" بطولة: نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.