بالصور – شاهدوا زوجة أحمد صلاح حسني فاتنة الجمال.. وتعرفوا علي زوج شقيقته النجم المشهور

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري أحمد صلاح حسني الذي ظهر مؤخرًا مع زوجته التى لايعرفها الجمهور.

أحمد صلاح حسني متزوج منذ عام 2017 من إسراء جلال مدربة الزومبا، ولديه طفلة منها تدعى (جايدا) عمرها 3 سنوات، حيث رزقا بها في أغسطس 2018.

وقال «حسنى» في برنامج “معكم منى الشاذلي” أغسطس 2019، إنه تزوج بعد قصة حب جمعت بينه وبين زوجته، وكانت خالية من الدراما، لافتا إلى أنه تزوج وهو في سن كبير بعض الشيء، لأن الشاب في العشرينات يكون تركيزه منصبًا على الرحلات والخروجات، وفي سن الثلاثين يكون أكثر عقلًا، وأن زوجته تفهمت طبيعة عمله جيدًا.

ومالا يعرفه البعض أن شقيقة أحمد صلاح حسنى هي هند صلاح حسني وهي زوجة النجم المصري أمير كرارة، تزوجته في العام 2010 ولديها منه 3 أبناء هم (سليم) و(ليلي) و(نيللي)، وروى كرارة قصة زواجه من هند قائلًا “: أول ما شافتنى قالتلي والله لأتجوزك”. وأكد أنه لم يكن يفكر بالزواج ولكنه أحبها وتزوجها بالنهاية.

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من ناحية أخري، نعى الفنان أحمد صلاح حسنى، والد صديقه، الفنان محمد رجب، الذي رحل عن عالمنا، يوم الثلاثاء الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. ونشر أحمد صلاح حسني، صورة للفنان محمد رجـب، جمعته مع والده، وعلق عليها: “البقاء لله في والد أخي وصديقي الغالي الفنان محمد رجب”.

يُشار إلى أن أحمد صلاح حسني شارك في رمضان 2021 في مسلسلي “هجمة مرتدة” مع أحمد عز وهند صبري، و”كوفيد 25″ مع يوسف الشريف وأيتن عامر.

فيما عرض له قبل شهر رمضان مسلسل “الدايرة” ثاني بطولاته التليفزيونية مع إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشا. تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

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