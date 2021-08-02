شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى ضيف شرف فى فيلم "الجريمة" بطولة أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان محمد الشرنوبى ضيف شرف فى فيلم "الجريمة" وهو من بطولة الفنان أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى ومن إخراج شريف عرفة، ويعد التعاون الثانى الذى يجمع بين الشرنوبى والمخرج شريف عرفة بعد نجاح فيلم "الممر".

وانتهى مؤخرًا المخرج شريف عرفة من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "الجريمة"، للنجم أحمد عز ومنة شلبى، حيث كانت المشاهد الأخيرة فى مدينة بورسعيد، والمقرر طرحه قريبًا في السينمات، وتدور قصة وأحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينيات.

وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى، سيد رجب وتدور أحداثه فى السبعينيات، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

من ناحية أخري اختار المخرج مجدى الهوارى، الفنان محمد الشرنوبى، والفنانة كارمن سليمان، ليقدما دويتو غنائى وتمثيلى ضمن أحداث العرض المسرحى الجديد مسرحية "ليلة من الف ليلة" التى تم تقديمها من قبل منذ عام 2015 للنجم الكبير يحيى الفخرانى، والذى قام الهوارى بتغيير اسمها إلى "ياما فى الجراب ياحاوى"، ومن المقرر انطلاق أولى العروض يوم 17 أغسطس المقبل في الإسكندرية.