محمد ثروت بجلسة تصوير روماسية مع زوجته!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - أثار الفنان المصري محمد ثروت، ضجةً واسعةً، بعد نشره صور من جلسة تصوير رومانسية جمعته بزوجته منى جمال، الحامل في أيامها الأخيرة .

وظهر محمد ثروت وهو يحتضن ويقبّل زوجته الحامل، وعلق على الصور كاتبا: “بحبك يا أم دهب، مش مصدق نفسي وأنا جان، الكوميديان لما يحب”.

وكان الفنان محمد ثروت قد أعلن عن إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على انستجرام، وهي الابنة الأنثى الأولى له حيث أن لديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.

وقال محمد ثروت في منشور :”الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر ولله الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوتة”.

وأضاف :”وصلت أميرة عائلة ثروت “دهب” ربنا يحفظها و يحميها، بحبك يا منى عمري شكرا انك فرحتيني فرحة مخلياني مصدوم لحد دلوقت إني عندي بنوتة زي القمر زي أمها، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب”.

فنياً .. وشارك مؤخرًا الفنان محمد ثروت في مسلسل “بين السما والأرض” الذي حقق نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه في النصف الأول من شهر رمضان.