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كتب امير فتحي في الاثنين 2 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - أحيا الفنانان السوريان جورج وسوف وناصيف زيتون حفلا جماهيريا أقيم مساء أمس في ملعب الجلاء في العاصمة السورية دمشق بمناسبة القسم الرئاسي وعيد الجيش السوري.
وقد شهد الحفل اقتحام معجبة بالفنان ناصيف زيتونالمسرح خلال غنائه على المسرح وارتمت في أحضانه وهي تبكي من دون توقف وتصرح “بحبك بحبك” وفق ما ذكرته العديد من الصفحات الفنية.
بدوره ووجه ناصيف زيتونلها بضعة كلمات تهدئها قبل ان تعود الى مكانها.
من ناحية اخرى شارك ناصيف زيتون صورة له من الحفل ظهر فيها وهو يتكأ على كتف جورج وسوف وعلق عليها معبرا عن سعادته بتحقيق حلمه والحصول على صورة مع الفنان جورج وسوف الذي وصفه بـ “المعلم الكبير”.
وكتب ناصيف: “بس ترتكي على الجبل هيك بكون المشهد. و اخيراً طلعلي صورة مع المعلم الكبير متل ما بحلم”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. معجبة تبكي في احضان ناصيف زيتون: “بحبك بحبك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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