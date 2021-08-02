شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة للفنانين وصناع الإبداع.. إسلام خليل يهدى أغنيته الجديدة لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الشاعر إسلام خليل أغنية جديدة تحمل اسم "الفن رسالة"، والتي قام بغنائها وكتابة كلماتها وألحانها، ووجه رسالة مهمة للفنانين وصناع الإبداع من خلالها.

وتقول كلمات الأغنية:

بيقولوا الفن رسالة بيقولوا الفن رسالة

الفن يا ناس رسالة.. كلها قيمة وفخر

وفي ناس على الفن عالة وبتوع شتيمة و...

الفن يا ناس رسالة كلها قيمة وفخر

وفي ناس على الفن عالة وبتوع شتيمة و...

اللى اسمه فلان خرابيش هوى وبقى عقله مفيش

اللى اسمه افلان فناكيش هوى وبقى عقله مفيش

طالع يشتم ويحور بكلام عك وتلطيش

بيقولو الفن رسالة .. الفن يا ناس رسالة

عامل فيديو منظرة وقال انا أعظم فنان

شكله شارب حاجة اصفرا وبالعله 3 خرفان

بلاعة وانا هاسده كرهنا في سيرة جدو

عدوا بقى المجانين عدوا حبة خونة وبراطيش

الفن يا ناس رسالة.. الفن يا ناس رسالة

عالله حكايتك يا نجم اسمع واصحى للون

اللى انت عملته ده غلط وعيب يا وحش الكون

الناس بتقول اتجنن ولا دى اخلاق ولا فن

اعقل بقى بطل زن واتلم يا أبو المهاويش

الفن يا ناس رسالة.. الفن يا ناس رسالة

يذكر أن الشاعر إسلام خليل هو الصديق المقرب للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وطرح مؤخرا، أغنية بصوته تحمل اسم "لسه فاكرك"، والتى قام بكتابتها وتلحينها وغنائها للمطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك للاحتفاء بذكرى رحيله.