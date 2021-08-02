شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يطرح ألبوم "عالم موازى" 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، لطرح ألبومه الغنائى الجديد الذى يحمل اسم "عالم موازى" ويضم 21 أغنية، يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى، ويعد هذا الألبوم بعد غياب عبد المجيد عبد الله عن طرح الألبومات منذ 6 سنوات والاكتفاء بطرح أغانى منفردة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الله أغنية "حلاك"، التي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان سايد، كلمات: خالد البذال، وتوزيع سيروس، وقد حققت مشاهدات كبيرة والتي تجاوزت الـ7 ملايين من المشاهدات.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان عبد المجيد عبد الله قد طرح فى عيد الفطر الماضى أغنية "عادت عليكم"، وهى من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن علي حساب الشخصي يوتيوب.