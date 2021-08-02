شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يطرح ريمكس لأغنية "صعبة" بعد تخطيها حاجز 50 مليون مشاهدة في 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى، ريمكس لأحدث أغنياته "صعبة" والتي طرحها منذ 10 أيام تقريبا، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

وتخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ 50 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال 10 أيام من وقت طرحها، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الاغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلا ضخما بالساحل الشمالى، استقطب خلاله فئات كبيرة من الجمهور وأعداد ضخمة حرصوا على حضور الحفل الغنائى الذى لم يقتصر على وجود مصريين فقط وإنما امتد إلى جاليات أخرى ممن حرصوا على التواجد بالحفل الذى امتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهاء الحفل نظراً لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر تامر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور.

كما شهد الحفل غناء تامر حسنى مجموعة من أبرز أغانيه مثل أغنية "صعبة" التي حققت تفاعل كبير من قبل الجمهور مثلما حصل خلال حفله السابق بمدينة "العلمين" التي شهدت حضوراً قياسياً أيضاً من قبل جمهور ومحبى تامر.

وتأتى حفلات تامر حسنى في الساحل الشمالى في الوقت الذى ينجح فيه بالسينما من خلال أحدث أعماله "مش أنا" الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات وصل إلى ربع مليار جنيه مصري هي إجمالى الإيرادات ما بين مصر ومختلف بلدان العالم العربى مثلما ذكر عبر حسابه على موقع انستجرام امس حينما احتفل بذلك وشكر كافة المشاركين بهذا النجاح بكتابة بوست مطول على "إنستجرام" قال فيه: "الحمد لله سعيد جداً بتحقيق فيلم (مش أنا) المركز الأول داخل مصر وخارجها وسعيد أيضاً بتحقيقه أعلى إيراد لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية فى سابقة لم تحدث من قبل، حيث تجاوز الـ15 مليون دولار بما يعادل بالمصري ربع مليار جنيه وما زال يحقق داخل السينمات، والأهم ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتى قصة وسيناريو وحوار".