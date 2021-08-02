مي عمر أنيقة وبسنت شوقي بـ"برنيطة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أروى جودة

شاركت الفنانة أروي جودة جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

أشرف زكي

نشر الفنان أشرف زكي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من مدينة الإسكندرية.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" خلال تواجدها بأحد الأماكن الساحلية.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

محمد رشاد

نشر الفنان محمد رشاد صورة له من داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "سر الحياة أن تقضيها في سبيل غاية".

دنيا بطمة

نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة تجمعها بإحدى صديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت "الفقي" في الصورة مرتدية "برنيطة".