شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين: حمو بيكا يشارك فى شمسية وأربع كراسى بالغناء وليس التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ"الخليج 365"، إن حمو بيكا يشارك في مسرحية شمسية وأربع كراسي بالغناء وليس التمثيل، ويظهر كضيف وليس ممثلا أساسيا في المسرحية، وأن المنوط بما يفعله حمو بيكا هي نقابة الموسيقيين وليست نقابة الممثلين.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي من خلال حسابه على "فيس بوك"، عن بوستر لمغني المهرجانات حمو بيكا لمسرحية شمسية وأربع كراسى، حيث يظهر حمو كضيف بالمسرحية، وهو ما تسبب في كثير من الجدل، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن عبروا عن أرائهم في التعليقات على بوستر المسرحية الذي طرحه أشرف عبد الباقي.

يقدم النجم أشرف عبد الباقى أحدث أعماله المسرحية "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل الخميس المقبل 5 أغسطس، تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن "توتا"، الفنانة ميرهان حسين فى أولى تجاربها المسرحية.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" داخل كومباوند بالساحل الشمالى، حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى عرض مؤخرا مسرحية "جريما فى المعادى - كلها غلط" وهى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis و Jonathan sayerو Henry shields،وبطولة أشرف عبدالباقى ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى.