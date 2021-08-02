شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سينما الشباب يعرض فيلم "التجربة" بمركز الإبداع بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" فعالياته بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية.

وعرض خلال الفعاليات الفيلم الروائي الطويل" التجربة" للمخرج محمد الكسار، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها كل من: إسلام أحمد علي وشاهندة محمد حيث تمت مناقشة الفيلم مع صناع العمل و الجمهور.

نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وفي سياق متصل يقوم حاليا المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى بتوثيق وأرشفة التراث السينمائى "الورقى" من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي مجدى الشحرى الذى قال: إن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائى المصرى والذى يعتبر جزءا مهما من تاريخ السينما المصرية وتعتبر مهمة قومية بتوثيق وحفظ وأرشفة التراث السينمائى " الورقى" ملفات الفنانين والعاملين في السينما المصرية وذلك من خلال حفظ هذه الملفات باستخدام أحدث أجهزة الرقمنة لتكون هذه الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة C.D، وتقدم هذه الملفات مجانا للباحثين وطلاب المعاهد الفنية المتخصصة كخدمة ثقافية عامة كنوع من أنواع الدعم، وفى نفس الوقت يحافظ المركز على التراث السينمائى للمادة الأرشيفية من تعرضها للتلف.