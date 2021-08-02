شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يداعب هاني شاكر فى أول حفلاته بعد شفائه.. بنحبك والبدلة حلوة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب جمهور دار الأوبرا النجم هاني شاكر في أول حفلاته بعد شفائه من وعكة صحية، مؤخرا، حيث تعرض لوعكة صحية ومكث بسببها يومين داخل العناية المركزة وإجراء بعض الفحوصات الطبية؛ بسبب اضطراب في ضربات القلب.

ووجه الجمهور في الحفل والذي أقيم اليوم الأحد رسائل التهاني بمناسبة شفائه وعودته للعمل، حيث قالوا: "بنحبك يا هاني" و"البدلة حلوة يا أمير الغناء العربي".

وأحيا النجم هاني شاكر حفل غنائي كبير داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي بدأها بدعاء يا رب، وبعدها قدم عددا كبيرا من أغانيه التي رددها الحاضرون، منها (بالأحضان ولاليك ولاليا وحبك ليا وقدم أغنيته الأخيرة لوسمحتوا كما قدم اغنية دويتو بعنوان أنا قلبي ليك مع المطربة إيمان عبد الغني، وأغنية كل ما أقول التوبة للعندليب عبدالحليم حافظ، ورفع الحفل شعار كامل العدد .

وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور إثر تداعيات فيروس كورونا.

وقال مؤخرا أمير الغناء العربى، هانى شاكر فى أول تصريح صحفى بعد خروجه من المستشفى من خلال الخليج 365، إنه بخير وصحته جيدة والحمد لله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا: "شكرًا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتى الصحية وشكرًا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت".

على جانب آخر كان أمير الغناء العربى هانى شاكر قد طرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

كما قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وانت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.