اختفت منذ زواجها.. فنانة مصرية شهيرة تعلن عودتها للفن بعد الاعتزال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية، صفاء أبوالسعود، عودتها للفن مجددا بعد غياب طويل، مؤكدة أنها ستعود بمسرحية جديدة من إخراج عادل عبده.

وقالت صفاء أبو السعود، خلال لقاءها على برنامج "ليالي TEN" مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، إنها "ستقرأ نص المسرحية وإذا كانت مناسبة ستؤديها".





وأضافت: "أعد المخرجين والمنتجين في حال توفر دور جيد وحلو ويقدم أي نوع من الرسائل حتى لو كانت بسيطة ولكنها تلمس قلب المشاهد وتجعله يقدم على خطوة إيجابية، بأنني سأشارك في العمل سواء كان دراميا أو مسرحيا أو سينمائيا".





وكانت صفاء أبوالسعود اعتزلت التمثيل والعمل الاستعراضي واكتفت بتقديم البرامج الحوارية بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل صاحب مجموعة قنوات "art"، لتتفرغ بعدها لإدارة المجموعة وتقديم البرامج بها.