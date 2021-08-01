شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يجسد شخصية رئيس تحرير فى مسلسل "شقة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد التاجى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجسد ضمن أحداث مسلسل "شقة 6" شخصية رئيس تحرير الجريدة التي تعمل فيها الفنانة روبى، ودائمًا على خلاف مع بعض، ويواصل المخرج محمود كامل، عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالعمل استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، حيث انتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى الأيام الماضية.

وتدور أحداث مسلسل "شقة 6" في إطار من الرعب والتشويق، حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التي تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

يشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" كل من أحمد حاتم، هاني عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.

وأكد مؤخرا الفنان محمد التاجى، أنه اعتذر عن المشاركة في أحداث مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" بطولة الفنان يحيى الفخرانى وإياد نصار وشريف دسوقى ومحمد الشرنوبى ومن إخراج مجدى الهوارى، حيث كان من المقرر أن يشارك فيها ولكنه اعتذر قبل افتتاحها يوم 17 من شهر أغسطس المقبل في الإسكندرية.

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا ‘إسم "ليلة من الف ليلة وليلة" وذلك بعدما قدمها الفخرانى علي خشبة المسرح القومي مع المخرج الراحل محسن حلمي وإنتاج البيت الفني للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015 .