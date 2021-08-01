شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يبدأ حفل دار الأوبرا بدعاء يارب ويعلق: كلنا ندعى لبلدنا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم هانى شاكر، حفله الغنائى في دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى، بدعاء "يارب" وذلك وسط هتاف كبير من جمهوره، وقال هاني شاكر لجمهور الأوبرا لازم ندعي لمصر كلنا وربنا ينصرها.

الحفل كان قد تم تأجيله بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية ومكث بسببها يومين داخل العناية المركزة وإجراء الفحوصات الطبية بسبب اضطراب في ضربات القلب، وشددت دار الأوبرا المصرية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على الجمهور إثر تداعيات فيروس كورونا.

وقال أمير الغناء العربى، هانى شاكر فى أول تصريح صحفى بعد خروجه من المستشفى وقتها من خلال الخليج 365، إنه بخير وصحته جيدة والحمدلله، موجها رسالة لكل جمهوره وكل من سأل عليه وعلى صحته، قائلا شكرًا قوى على حبكم واهتمامكم بحالتى الصحية وشكرًا على دعواتكم المخلصة، وإن شاء الله أشوفكم على خير فى أقرب وقت.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان وانت غايب وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.