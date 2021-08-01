شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "شمسية وأربع كراسى" على مسرح الساحل الشمالى 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض النجم أشرف عبد الباقى، أحدث أعماله المسرحية التي تحمل اسم "شمسية وأربع كراسى"، على مسرح الساحل الشمالى بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى على أن يتم عرضها كل "ويك آند" خميس وجمعة وسبت، ومن المتوقع أن تحقق المسرحية إقبالاً جماهيريًا كبيريًا.

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بطولة الفنان أشرف عبد الباقى، محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، الفنانة ميرهان حسين في أولى تجاربها المسرحية، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى عرض مؤخرا مسرحية "جريما في المعادى - كلها غلط" وهى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayerوHenry shields،وبطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى