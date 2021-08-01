شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يطرح أغنيته الخليجية "وأنت غايب" بالتزامن مع حفله بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أمير الغناء العربي هانى شاكر أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهي أغنية باللهجة الخليجى، من كلمات الشاعر خالد بن معمر، وألحان محمود حسن وميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

وتقول كلمات الأغنية:

"وأنت غايب ما باقي غيرك حبايب

وانت غايب قلبي مثلك كان غايب

في غيابك كم أعاني ما بقي لهفه واغاني

ولا حبايب وانت غايب"

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبري ونور مرشدي وغيرهم.

هانى شاكر طرح الأغنية بالتزامن مع حفله اليوم الأحد بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي وفرقته الموسيقية على مسرح النافورة، ويقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر مجموعة من أغانيه الشهيرة منها: "كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، يا ريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي".

يذكر أن حفل الفنان هاني شاكر اليوم الأحد هو الأول بعد تعافيه، حيث قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأجريت للفنان هاني شاكر عدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية، وغادر المستشفى عقب استقرار الحالة.