"أقوى من الحديد".. "سينرجي" تطرح إعلان فيلم "موسى" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
طرحت شركة "سينرجي"، إعلان فيلم "موسى"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 11 أغسطس الجاري.
ونشرت "سينرجي" إعلان الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "تجربة جديدة لأول مرة.. فيلم موسى.. 11 أغسطس في جميع دور العرض.. أقوى من الحديد".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.