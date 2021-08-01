"أقوى من الحديد".. "سينرجي" تطرح إعلان فيلم "موسى" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرحت شركة "سينرجي"، إعلان فيلم "موسى"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي يوم 11 أغسطس الجاري.

ونشرت "سينرجي" إعلان الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "تجربة جديدة لأول مرة.. فيلم موسى.. 11 أغسطس في جميع دور العرض.. أقوى من الحديد".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.