أنتوني هوبكنز مع جيمس بوند "بيرس بروسنان" صور

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

ظهر النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار أفضل ممثل أنتوني هوبكنز، في صورة جديدة مع النجم العالمي بيرس بروسنان، الشهير في سلسلة الأكشن جيمس بوند، الذي جسد شخصية العميل السري البريطاني طول ثلاثة أجزاء.



ونشر هوبكنز، الصورة التي ظهر فيها مع بروسنان، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما حظي على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على ظهورهما سويًا، حيث إنه يعد الظهور الأحدث للعميل السري البريطاني السابق الذى يظهر من حين لآخر عبر منصات السوشيال ميديا.

وكشف هوبكنز، مؤخرًا، عن جانب من هوايته المفضلة في العزف على البيانو في أحدث ظهور له داخل منزله، وهو يرتدي بدلته الكلاسيكية وقطته.

وظهر هوبكنز في الفيديو الذى نشره منذ قليل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يعزف على البيانو ويسرد احدى المعزوفات أمامه بينما تجلس على قدميه قطته.

وتصدر السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم The Father، غلاف مجلة L'Uomo Vogue العالمية بملامحه الشهيرة التي يزينها الشعر واللحية البيضاء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة من الغلاف عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشوق جمهوره بتفاصيل جديدة تطرح في العدد الأخير من المجلة.

وكان قد حرص هوبكنز، على الاحتفال بعيد الأب، على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بصورة أبيض × أسود، تجمعه في الماضي وأخري تجمعه حاليًا مع ابنه، من أجل الاحتفال باليوم العالمي للأب، الذى وافق 20 يونيو الماضى.