مهرجان العراق الوطني للمسرح يطلق دورته الأولى

محمد الفلاح - الأحد 1 أغسطس 2021

تحت شعار "المسرح حياة" انطلق مهرجان العراق الوطني للمسرح، الأحد، متجاوزاً المظاهرات الشعبية والحالة الوبائية التي أجلته لعامين متتالين.



وكانت نقابة الفنانين العراقيين وقعت بروتوكولاً لإقامة المهرجان في 2019 بالشراكة مع الهيئة العربية للمسرح التي تتبنى مبادرة لتنظيم مهرجانات محلية للمسرح بمختلف الدول العربية.

تحمل الدورة الأولى للمهرجان اسم المؤلف والمخرج والممثل الراحل سامي عبد الحميد (1928-2019) وتستمر لمدة أسبوع، بمشاركة نحو 400 شخصية مسرحية وثقافية وفنية عراقية.

أُقيم حفل الافتتاح على المسرح الوطني في العاصمة بغداد متضمناً فقرات فنية وكلمات رسمية قصيرة لمنظمي المهرجان، فيما أُقيم عرض الافتتاح (بوق إسرافيل) للمخرج علي دعيم على مسرح سميراميس.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله في كلمة مسجلة: "اليوم تنطلق مواكب النور المسرحي في بغداد، قادمة من كل محافظات العراق، ناشرة نورها في فضاءات عشاق المسرح على امتداد الوطن العربي، حيث ينظر المسرحيون العرب بكل الاهتمام لهذا الحدث".

يشمل برنامج المهرجان 10 عروض في المسابقة الرسمية من بغداد والمحافظات الأخرى، و8 عروض خارج المسابقة، إضافة إلى جلسات نقدية يومية وتوقيع أربعة كتب من تأليف كتاب وباحثين مسرحيين.

كما يتضمن البرنامج مؤتمراً فكرياً بعنوان (المسرح والمدينة) بالتعاون مع المركز الثقافي لجامعة البصرة ومعرضاً للمصور المسرحي صلاح القصب بعنوان "لا أحد يأتي.. لا أحد هناك" في جاليري نقابة الفنانين العراقيين.

ترأس لجنة تحكيم المهرجان الممثلة شذى سالم وتضم في عضويتها كل من الممثل محمود أبو العباس والممثل والمخرج كاميران رؤوف والممثلة ليلى محمد والكاتب عواد علي والمخرج محمد سيف والناقد المسرحي ياسر البراك.